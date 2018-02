Световен футбол Керала бие в 93-ата минута, Бербатов гледа от пейката 02 февруари 2018 | 18:45 0 0 0 0 0



Sit back and enjoy this stunning strike #LetsFootball #PUNKER https://t.co/eampXHZctX pic.twitter.com/62DCL8FyXK — Indian Super League (@IndSuperLeague) February 2, 2018

Керала поведе в резултата с гол на Джакичанд Сингх в 58-ата минута, но в 72-ата Емилияно Алфаро изравни от дузпа. Победата на Керала донесе Чекийот Винеет в третата минута на добавеното време.



A goal worthy enough to win any game! Well done, @ckvineeth!

#LetsFootball #PUNKER pic.twitter.com/Y5KRs7oFLk — Indian Super League (@IndSuperLeague) February 2, 2018

Бербатов и компания заемат пето място в класирането с 20 точки. Пуна Сити е на трета позиция с 22 точки, а лидер е Бенгалуру с 24 точки и 2 мача по-малко. Керала Бластърс се поздрави с втора поредна победа в индийската Супер лига. В мач от 14-ия кръг Керала излъга драматично с 2:1 като гост Пуна Сити. Възстановеният от контузия български нападател Димитър Бербатов се завърна в групата на Керала за мача, но остана през всичките 90 минути на скамейката на резервите.Керала поведе в резултата с гол на Джакичанд Сингх в 58-ата минута, но в 72-ата Емилияно Алфаро изравни от дузпа. Победата на Керала донесе Чекийот Винеет в третата минута на добавеното време.Бербатов и компания заемат пето място в класирането с 20 точки. Пуна Сити е на трета позиция с 22 точки, а лидер е Бенгалуру с 24 точки и 2 мача по-малко.

