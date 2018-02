Формула 1 Мнението и на Сузи Волф за момичетата на стартовата решетка 02 февруари 2018 | 14:25 - Обновена 0 0 0 0 0 Сузи Волф е една от малкото жени-пилоти, стигали до Формула 1. Тя познава добре средата в моторните спортове, в която мъжете са мнозинство, а жените често са повече за украса. След като вчера ръководството на шампионата обяви, че от сезон 2018 на стартовата решетка няма да има така наречените "grid girls" - хаштаг, който набира все по-голяма сила в социалните мрежи, Сузи също реши да се включи в дискусията за това да ли решението е правилно или не. Волф често пише за британските медии и споделя мнението си по различни въпроси. Вчера в сайта на BBC Sport тя обясни, че не е имала нищо против момичетата на стартовата решетка, но също така зададе въпроса - какво следва? "От позицията ми на жена, присъстваща в моторспорта в последните 25 години, наемането на момичета, които да стоят на стартовата решетка преди началото на състезанието, не е било обидно за мен. Не ми е изглеждало и като едно от първите неща, които Формула 1 трябва да промени в структурата си, за да се развие. Собствениците на шампионата казват, че не искат това да е образът, с който се представя спортът, и с който да се свързва. Момичетата бяха традиция. В повечето състезания бяха добре облечени и представяха луксозни марки. За Гран При на Австрия бяха с традиционни рокли и се смяташе за чест да си избрана за една от тях", пише Волф. "Когато се състезавах в германския шампионат за туристически автомобили за Mercedes-Benz, имах възможността да си поговоря с едно от момичетата, чакайки за началото на парадната ми обиколка. Тя беше студентка по медицина и беше очарована от това колко е близо до състезателната кола и стартовата решетка преди състезанието", споделя още Сузи. Колкото до решението на организаторите, тя допълни: "Те изразиха напълно ясно мнението си. Това няма изведнъж да промени факта, че жените са много слабо представени в моторните спортове, но дали е стъпка в правилната посока? Вярвам, че е така. Аз създадох организацията Dare To Be Different, за да помогна на талантливите жени-пилоти. Смятам, че трябва да обърнем внимание на успелите момичета в спорта и да ги превърнем в модели за продръжание, да вдъхновим и други. Нека съберем момичетата от училище и да им покажем болид от Ф1, да им позволим да мечтаят. Нека да разширим възможностите пред тях и да им разрешим да влязат в спорта". "Следващото поколение вече заема важни роли в отборите и в ръководството на Ф1. От личен опит мога да кажа, че всички вече са много по-отворени към факта, че жените са способни да постигат същите неща като мъжете в конкурентна среда. Наблюдавам с любопитство и надежда. Момичетата от стартовата решетка вече са минало, но сега по-важният въпрос е каква е следващата точка от плана?", завършва Сузи. Move - sweat - feel alive. Be the best version of yourself. #MB #shesmercedes pic.twitter.com/JosrVlPXoZ — Susie Wolff (@Susie_Wolff) October 13, 2016 Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

