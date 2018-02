Мерцедес още чакат Хамилтън

Четирикратният световен шампион Люис Хамилтън все още не е подписал нов договор с Мерцедес за след 2018. Преговорите вървят добре според Тото Волф. Шефът на тима вярва, че удължаването на контракта е само "въпрос на време".

"Люис се превърна във важен стожер на отбора, така че е извън съмнение дали искаме да продължим нашата съвместна работа". Волф допълни още, че преговорите напредват успешно и очаква скоро да приключат с подпис.

Говори се, че британецът поставя условие за повишаване на хонорара до 40 милиона паунда на година, което е близо една трета над досегашната сума. Според слуховете, периодът, за който ще бъде продължен сегашния договор, е нови 3 години.

Неотдавна Хамилтън заяви, че постоянно оценява своите опции. "Иска да продължа да се състезавам, но ми се правят и други неща. Но трябва да съм сигурен кога е подходящият момент" беше казал Люис.

