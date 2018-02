Натискането на двигателите до дупка не би подобрило състезанията във Ф1

Главният инженер на двигателите Мерцедес Анди Кауъл настоява, че премахването на ограниченията, които спират пилотите да натискат "до дупка", няма да подобри екшъна в състезанията. "Не мисля, че ще има някаква разлика" заяви той.

"Цялостното представяне не би било по-различно, отколкото това в Абу Даби. Единственото, което ще се промени, е повишаването на разходите". В момента пилотите трябва да са много предпазливи, за да не претоварват мотора по време на сезона. Някои отбори дори прибягват до по-кратки тренировки по време на петъчно-съботните сесии. Тази година ситуацията ще бъде още по-сурова, тъй като бройката разрешени двигатели пада от 4 на 3. Който я престъпи, рискува наказания на старта.

Pushing engines to the limit makes 'no difference' to racing - Cowell #F1 #AbuDhabiGP #F1finale #F1NH https://t.co/zfjpbeTzG6