Блейк Грифин направи силен дебют за Пистънс

Ключова за изхода на мача се оказа тройката на Антъни Толивър по-малко от две минути преди, която даде аванс на Детройт от 101:100. До края двата тима си размениха серия от точно изпълнени наказателни удара, за да бъде оформен крайният резултат.







Реджи Бълок добави 15 точки за Детройт, а с 14 точки и 15 борби завърши центърът Андре Дръмънд. За Мемфис най-полезен с 19 точки и 14 борби бе испанецът Марк Гасол.

Welcome to Detroit, Blake. pic.twitter.com/17qYjln5gp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2 февруари 2018 г.

Джеймс Хардън отбеляза 28 точки, към които добави и 11 асистенции за победата на Хюстън със 102:91 над Сан Антонио в тексаското дерби.



Швейцарецът Клинт Капела прибави 14 точки и 13 борби за успеха на "ракетите", които остават твърдо на второто място в Западната конференция.



За Сан Антонио Дани Грийн завърши с 22 точки, а с 16 остана ЛаМаркъс Олдридж.







