Зенит прегази Ястржебски Венгел в ШЛ (видео + снимки)

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Йозил ще се жени за Мис Турция след Мондиал 2018
Един от най-големите плейбои във футбола Месут Йозил си намери майстора. Германският национал готви сватба с половинката си Амине Гюлше. A post shared by Mesut Özil (@m10_official) on Jul 2, 2017 at ...Виж още
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Волейбол
Победителят в Шампионската лига на Европа през 2017 година и носител на общо 5 трофея за миналия сезон тим на Зенит (Казан) продължи безапелоционно победния си път в най-престижния турнир на Европа и през 2018 година.
Възпитаниците на Владимир Алекно прегазиха като гост полския Ястрежебски Венгел с 3:0 (26:24, 25:20, 25:18) пред 3012 зрители в “Хала Видосково” в Ястжембие Здруй.
Кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон заби 14 точки (3 аса, 2 блока, 59% ефективност в атака, 6% перфектно и 29% позитивно посрещане), а Артьом Волвич добави 10 точки (1 ас, 3 блока, 75% ефективност в атака).
Така Зенит е лидер в Група D с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с което със сигурност си осигури и предсрочно класиране за следващата фаза на Шампионската лига.
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ПОЛША) – ЗЕНИТ, КАЗАН (РУСИЯ) 0:3 (24:26, 20:25, 18:25)
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Лукаш Кампа 2, Мачей Музай 7, Салвадор Идалго 8, Джейсън Де Роко 6, Войчех Собала 3, Дамиан Борух 5 - Якуб Попивчак-либеро (Патрик Щжежек 3, Родриго Кирога 2, Марчин Ернастович, Карол Горски-либеро)
Старши треньор: ФЕРНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ
ЗЕНИТ: Александър Бутко, Максим Михайлов 9, Вилфредо Леон 14, Матю Андерсън 9, Артьом Волвич 10, Александър Гуцалюк5 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно, Игор Юдин, Максим Пантелеймоненко, Алексей Кононов)
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО.
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