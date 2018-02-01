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Волейбол

Зенит прегази Ястржебски Венгел в ШЛ (видео + снимки)

01 февруари 2018 | 18:05 - Обновена
Зенит прегази Ястржебски Венгел в ШЛ (видео + снимки)
Победителят в Шампионската лига на Европа през 2017 година и носител на общо 5 трофея за миналия сезон тим на Зенит (Казан) продължи безапелоционно победния си път в най-престижния турнир на Европа и през 2018 година.

Възпитаниците на Владимир Алекно прегазиха като гост полския Ястрежебски Венгел с 3:0 (26:24, 25:20, 25:18) пред 3012 зрители в “Хала Видосково” в Ястжембие Здруй.

Кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон заби 14 точки (3 аса, 2 блока, 59% ефективност в атака, 6% перфектно и 29% позитивно посрещане), а Артьом Волвич добави 10 точки (1 ас, 3 блока, 75% ефективност в атака).

Така Зенит е лидер в Група D с 4 победи от 4 мача и 12 точки, с което със сигурност си осигури и предсрочно класиране за следващата фаза на Шампионската лига.
 
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ПОЛША) – ЗЕНИТ, КАЗАН (РУСИЯ) 0:3 (24:26, 20:25, 18:25)
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Лукаш Кампа 2, Мачей Музай 7, Салвадор Идалго 8, Джейсън Де Роко 6, Войчех Собала 3, Дамиан Борух 5 - Якуб Попивчак-либеро (Патрик Щжежек 3, Родриго Кирога 2, Марчин Ернастович, Карол Горски-либеро)
Старши треньор: ФЕРНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ
ЗЕНИТ: Александър Бутко, Максим Михайлов 9, Вилфредо Леон 14, Матю Андерсън 9, Артьом Волвич 10, Александър Гуцалюк5 - Валентин Кротков-либеро (Лоран Алекно, Игор Юдин, Максим Пантелеймоненко, Алексей Кононов)
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО.

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Спортни новини		 Прочетена 862

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Хановер 96 - Борусия Дортмунд 4:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Аю - 47'
                      
                    
                    
                      
                          
Кристъл Палас - Уест Хям 2:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Лукас Торейро - 26'
                      
                    
                    
                      
                          
Сампдория - Киево 4:1

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                           Луис Гарсиа - 61'
                      
                    
                    
                      
                          
Юпен - Андерлехт 2:3

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
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Сапоро - Кашима 1:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

            

            

              
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