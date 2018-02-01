Учиков и ПАОК с нова загуба в Шампионската лига (видео + снимки)

|
|
›› Булевард
Йозил ще се жени за Мис Турция след Мондиал 2018
Един от най-големите плейбои във футбола Месут Йозил си намери майстора. Германският национал готви сватба с половинката си Амине Гюлше. A post shared by Mesut Özil (@m10_official) on Jul 2, 2017 at ...Виж още
|
Волейбол
Националът Николай Учиков и неговият ПАОК (Солун) претърпяха второ поражение от германския Фридрихсхафен в Шампионската лига. Гръцкият шампион отстъпи като гост на водения от Витал Хейнен тим с 0:3 (22:25, 17:25, 18:25) в мач от 4-ия кръг от Група В, който се игра пред 2290 зрители в ZF Arena.
Учиков бе най-резултатен с 12 точки (2 блока, 40% ефективност в атака), Панайотис Пелекудас добави още 10 точки (2 блока).
За победителите гръцкият национал Атанасиос Протопсалтис заби 14 точки (1 блок, 54% ефективност в атака, 36% перфектно и 57% позитивно посрещане).
ПАОК е на последното, четвърто място с 2 точки (4 загуби), Фридрихсхафен е лидер с 11 точки (4 победи).
Следващият двубой на Ники Учиков и съотборниците му е на 13 февруари (вторник) срещу Халкбанк (Анкара) и Велизар Чернокожев.
ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ) - ПАОК, СОЛУН (ГЪРЦИЯ) 3:0 (25:22, 25:17, 25:18)
ФРИДРИХСХАФЕН: Симон Тишер 4, Бартоломей Боладж 12, Атанасиос Протопсалтис 14, Давид Зосенхаймер 10, Филип Колин 9, Якуб Гюнтьор 4 - Маркус Щоервалд-либеро (Скот Кеворкен, Андреас Таквам 2, Томас Коциан)
Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН
ПАОК: Матиас Валкиерс, НИКОЛАЙ УЧИКОВ 12, Рафаил Кументакис 6, Александър Шафранович 3, Панайотис Пеликудас 10, Йоанис Такуридис 3 - Атанасиос Пападимитриу-либеро (Димитрис Константидис-либеро, Сотириос Сотириу 2, Харалампос Сакоглу 2, Атанасиос Терзис 1, Йоанис Пантакидис 1)
Старши треньор: ДАНИЕЛЕ РИЧИ.
Още по темата
Коментирай
|
›› Волейбол
Италия - А 1
›› БГ Футбол
›› Гласувай за: Гол на седмицата
Няма коментари.