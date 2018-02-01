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Волейбол

Учиков и ПАОК с нова загуба в Шампионската лига (видео + снимки)

01 февруари 2018 | 15:09 - Обновена
Учиков и ПАОК с нова загуба в Шампионската лига (видео + снимки)
Националът Николай Учиков и неговият ПАОК (Солун) претърпяха второ поражение от германския Фридрихсхафен в Шампионската лига. Гръцкият шампион отстъпи като гост на водения от Витал Хейнен тим с 0:3 (22:25, 17:25, 18:25) в мач от 4-ия кръг от Група В, който се игра пред 2290 зрители в ZF Arena.

Учиков бе най-резултатен с 12 точки (2 блока, 40% ефективност в атака), Панайотис Пелекудас добави още 10 точки (2 блока).

За победителите гръцкият национал Атанасиос Протопсалтис заби   14 точки (1 блок, 54% ефективност в атака, 36% перфектно и 57% позитивно посрещане).

ПАОК е на последното, четвърто място с 2 точки (4 загуби), Фридрихсхафен е лидер с 11 точки (4 победи). 

Следващият двубой на Ники Учиков и съотборниците му е на 13 февруари (вторник) срещу Халкбанк (Анкара) и Велизар Чернокожев.

ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ) - ПАОК, СОЛУН (ГЪРЦИЯ) 3:0 (25:22, 25:17, 25:18)
ФРИДРИХСХАФЕН: Симон Тишер 4, Бартоломей Боладж 12, Атанасиос Протопсалтис 14, Давид Зосенхаймер 10, Филип Колин 9, Якуб Гюнтьор 4 - Маркус Щоервалд-либеро (Скот Кеворкен, Андреас Таквам 2, Томас Коциан)
Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН
ПАОК: Матиас Валкиерс, НИКОЛАЙ УЧИКОВ 12,  Рафаил Кументакис 6, Александър Шафранович 3, Панайотис Пеликудас 10, Йоанис Такуридис 3 - Атанасиос Пападимитриу-либеро (Димитрис Константидис-либеро, Сотириос Сотириу 2, Харалампос Сакоглу 2, Атанасиос Терзис 1, Йоанис Пантакидис 1)
Старши треньор: ДАНИЕЛЕ РИЧИ.

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Хановер 96 - Борусия Дортмунд 4:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
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Кристъл Палас - Уест Хям 2:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                          Лукас Торейро - 26'
                      
                    
                    
                      
                          
Сампдория - Киево 4:1

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
                           Луис Гарсиа - 61'
                      
                    
                    
                      
                          
Юпен - Андерлехт 2:3

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

                

                    
                      
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Сапоро - Кашима 1:2

                          
31 октомври 2017


                      
                    		
                

            

            

              
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