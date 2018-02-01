Миро Градинаров заби 16 точки, Бенфика на 1/4-финал в “Чалъндж къп” (снимки)

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Йозил ще се жени за Мис Турция след Мондиал 2018
Един от най-големите плейбои във футбола Месут Йозил си намери майстора. Германският национал готви сватба с половинката си Амине Гюлше. A post shared by Mesut Özil (@m10_official) on Jul 2, 2017 at ...Виж още
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Волейбол
Българският волейболист Мирослав Градинаров и клубът му Бенфика (Лисабон) се класираха за 1/4-финали на турнира “Чалъндж къп”. Португалските шампиони се наложиха над румънския Стяуа (Букурещ) с 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 28:26) в срещата-реванш, която се игра пред 475 зрители в спорната зала “Бенфика” в Лисабон.
Миро Градинаров изигра страхотен мач и бе втори по резултатност с 16 точки (1 ас, 3 блока, 57% ефективност в атака, 40% перфектно и 65% позитивно посрещане). Най-резултатен за домакините стана Уго Гаспар с 24 точки (63% ефективност в атака).
За Стяуа като резерва в игра през втората част се появи българският волейболист Явор Генов. Чиприан Матей се отличи с с 21 точки (1 ас, 5 блока, 50% ефективност в атака).
В следващия кръг Бенфика се изправя срещу Равена с Красимир Георгиев.
БЕНФИКА, ЛИСАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) - СТЯУА, БУКУРЕЩ (РУМЪНИЯ) 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 28:26)
БЕНФИКА: Рафаел Маргаридо 1, Уго Гаспар 24, МИРОСЛАВ ГРАДИНАРОВ 16, Андре Лопеш 10, Филип Цветичанин 6, Антонио Соареш 11 - Иво Кашаш-либеро (Милия Мърдак, Марк-Антони Отноре 4, Тиаго Виолаш, Фредерик Уинтърс)
Старши треньор: ЖОЗЕ ЖАРДИМ
СТЯУА: Иван Костич 1, Габриел Чербелята 1, Шаболш Немет 10, Марко Николич 11, Неманя Чубрило 9, Габриел Гойнея 6 - Никола Лакчевич-либеро (Чиприан Матей 21, Еуро Коуки 3, ЯВОР ГЕНОВ)
Старши треньор: БОГДАН ТАНАСЕ.
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