Без момичета на стартовата решетка от сезон 2018

От началото на сезон 2018 във Формула 1 на стартовата решетка до пилотите вече няма да стоят момичета с табелки с номера. Ръководството на спорта реши да сложи край на дългогодишната традиция състезанията да се откриват с красиви жени, облечени най-често в оскъдно облекло, застанали до болидите.

Според ръководството времето преди старта на състезанието трябва да се посвети на специални гости и различни изпълнители, да е бляскаво и зрелищно, за да могат промоутърите да рекламират страните и продуктите си.

"През последната година наблюдавахме отблизо доста аспекти от шампионата, които смятаме, че трябва да бъдат променени, за да отговарят на визията ни за този велик спорт. Макар практиката да се наемат момичета от десетилетия да е била знакова за Формула 1, ние сме на мнение, че тя не отговаря на ценностите на марката ни и очевидно противоречи на съвременните обществени норми. Не смятаме тази традиция нито за прилична, нито за уместна за Формула 1 и феновете, както старите така и новите", заяви Шон Братчес, изпълнителен директор.

Новият сезон стартира на 25 март с Гран При на Австралия.



#Seb5 about Grid girls not featuring in #F1 from 2018 season. #gridgirls #SkyF1 pic.twitter.com/262I5fLhMQ