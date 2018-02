Обявиха заплатата на Бербатов в Керала

Индийската Суперлига взе решение всички заплати на футболистите в първенството да станат публично достояние. Информацията вече е достъпна чрез уебсайта на шампионата, а родната звезда Димитър Бербатов всъщност е един от най-скъпоплатените чужденци.

Here's wishing @KeralaBlasters attacker Dimitar Berbatov all the very best on his birthday!#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/14AuHGApeS