Азаренка ще се завърне на корта в Индиън Уелс

Азаренка не игра на турнира в Индиън Уелс миналата година заради раждането на сина й. Бившата номер 1 в света обаче е добре позната в Калифорния, където спечели титлите през 2012-а и 2016-а година.

A post shared by Victoria Azarenka (@vichka35) on Jan 28, 2018 at 2:16pm PST

Азаренка поиска покани за турнирите в Оукланд и Мелбърн за началото на годината, но се оттегли и от двата турнира, защото делото за попечителство ограничи значително възможностите й за пътуване. Когато се завърне обаче, тя има гарантиран защитен ранкинг.

A post shared by Victoria Azarenka (@vichka35) on Sep 26, 2017 at 9:33pm PDT

