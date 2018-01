Бившият холандски Ф1 пилот Доорнбос охлади надеждите за Гран При на Холандия

Бившият пилот от Формула 1 Роберт Доорнбос охлади надеждите за организиране на Гран При на Холандия. Миналата година Либърти проучваха кандидатурите на два различни града – Зандвоорт и Асен, но според Доорнбос шансовете са много малки.

"Зандвоорт са пресметнали разходите, а Чарли Уайтинг инспектира пистата в Асен, така че това по принцип са добри новини. Но нека не забравяме конкуренцията" заяви бившият пилот на Минарди и Ред Бул.

Според него вече има твърде много европейски състезания, а тази година са дори три последователни – във Франция, Австрия и Великобритания. Също така, има още няколко държави, които се надяват да получат Гран При. "Все пак ръководството на Формула 1 е доста ентусиазирано за Верстапен, така че има възможност и да се получи" завърши холандецът.

#F1 News: Doornbos plays down Dutch GP chances: Jan.31 (GMM) Former F1 driver Robert Doornbos has played down hopes of a Dutch grand prix revival. https://t.co/3VHrkgk8gE © F1reports pic.twitter.com/wOnBpz2QJM