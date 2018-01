Мерцедес предлагат връщане на активното окачване във Ф1?

Отборът на Мерцедес изглежда подкрепя идеята за връщане на активното окачване във Формула 1. Това предположение се появи след като стана ясно, че някои други тимове като Ред Бул например, вече няма да могат да използват "трикове" от сорта на интелигентни системи за снишаване в завоите.

Дискусията за бъдещето на правилата за окачването е една от темите, с които се занимава техническата група към Ф1. За момента има две различни виждания. Едното е спортът да се върне към обикновеното окачване с амортисьори и пружини, а другото е за повторно въвеждане на така нареченото активно окачване, каквото за последно се използваше през 1993.

Слуховете са, че Мерцедес подкрепят втория вариант. Според мнение на инженер от тима, активното окачване излиза по-евтино, защото се разработва еднократно, след което се "замразява". Ще бъдат спестени милиони евро на година, а освен това няма да има неясноти по регулацията.

#F1 News: Mercedes wants active suspension return - report: Jan.31 (GMM) Mercedes has reportedly suggested that active suspension should be reintroduced in F1. https://t.co/ZCoKAW72hs © F1reports pic.twitter.com/EtlGaIZjAA