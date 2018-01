Алонсо дебютира в "24-те часа на Льо Ман" с Тойота

От отбора на Макларън обявиха, че техният пилот Фернандо Алонсо тази година ще дебютира в легендарната надпревара за издръжливост "24-те часа на Льо Ман". 36-годишният испанец ще участва в състезанието, както и в колкото кръгове от Световния шампионат по издръжливост WEC му позволява календарът на Формула 1 със заводския отбор на Тойота.

Алонсо призна, че винаги се е вдъхновявал от великия Греъм Хил, който през 1960 година печели Гран При на Монако, Индианаполис 500 и "24-те часа на Льо Ман". Постижение, определяно като "Големия шлем" в моторните спортове.

