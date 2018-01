Пирели се притесняват от новата настилка в Барселона

Единственият доставчик на гуми във Формула 1 Пирели са загрижени за новата настилка на пистата в Барселона. Според италианската компания, промените могат да направят предсезонните тестове доста непредсказуеми.

Само месец преди зимната сесия на пистата "Каталуния" започна пълно преасфалтиране. Пирели съответно са изпратили инженери, които да изследват отново характеристиките на настилката. Те са установили, че покритието е подобно на предишното, но подложеният битум може да се окаже проблематичен.

За момента повечето отбори са заявили дати за представяне на новите болиди. Единствено Ред Бул и Хаас още не са казали дали техните коли ще бъдат обявени преди тестовете.

