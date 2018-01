Рено Ф1 потвърдиха дата за представяне на новия болид

Отборът на Рено Ф1 ще представи новия си болид RS18 на 20 февруари – в същия ден като Заубер. Датата беше потвърдена в официалния туитър акаунт на тима със снимка на колата, която разкрива жълт силует и ореол.

The rumours were true... The covers will officially come off on 20 February.

Tune in on the day! #RS18 #LaRS18IsComing pic.twitter.com/2oaIZFPKOP