Рено с драконовски мерки по надеждността на двигателите във Ф1

Рено са предприели "драконовски мерки" по отношение на надеждността на техните двигатели. Всеки проект и компонент, който се променя, се проверява многократно. Този сезон компанията ще снабдява три от най-големите отбори във Формула 1 – Ред Бул, Макларън и техния заводски тим.

Заради миналогодишните проблеми с надеждността, шефът Сирил Абитбул уверява, че са затегнали процедурите по контрол на качеството. Той отбелязва, че през 2018 промените спрямо миналата година са по-малко, в сравнение с разликите между 2017 и 2016. "Сменяме само онези части, които оказват влияние върху производителността, докато миналия сезон почти всичко беше ново".

"Също така сменяме вътрешната процедура по одобрение на новите части и подхождаме драконовски". Абитбул каза още, че за първите тестове ще предложат двигател в много "зрял" вид.

