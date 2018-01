Бейзбол Кливланд изпраща Вожд Уаху към Вечните ловни полета 30 януари 2018 | 09:02 0 0 0 0 1



Това стана ясно от паралелни съобщения на комисионера на лигата Роб Манфред и собственика на клуба от Охайо Пол Долън, които обявиха, че от 2019 г. нататък зъбатият симпатяга излиза в пенсия. Или по-скоро преминава във Вечните ловни полета.



Rob Manfred says the Indians are moving forward in 2019 without the longtime Chief Wahoo logo. pic.twitter.com/ILAfUs4Gxd — ESPN (@espn) January 29, 2018

"Мейджър лийг бейзбол има ангажимент да изгради култура на толерантност и разнообразие в нашия спорт – обяви Манфред. – През последната година водехме диалог с Индиънс относно употребата на Вожд Уаху като символ на клуба. По време на нашите конструктивни разговори Пол Долън даде да се разбере, че много фенове имат дълбока връзка с логото и неговото място в историята на отбора. Въпреки това клубът прие моята позиция, че тази емблема вече не е приемлива в МЛБ, и съм признателен на г-н Долън за решението тя да бъде премахната от униформите от 2019 г. Това е правилната посока."



Самият бос на Кливланд бе по-лаконичен: "Ние открай време сме чувствителни и от двете страни на дискусията. Осъзнаваме, че много от нашите фенове са привързани към Вожд Уаху, но разбирам и желанието на комисионер Манфред да премахнем логото. И ще го направим."



Descendant of 1st Native American big league ballplayer welcomes Cleveland scrapping 'Chief Wahoo' https://t.co/0S4JY2eR72 pic.twitter.com/FivM2mSpBA — CBC Indigenous (@CBCIndigenous) January 29, 2018

Вожд Уаху е неразделна част от екипите на "индианците" от 1948 г., но през последните две десетилетия е обект на все по-яростни публични дебати. Всяка година преди началото на сезона представители на коренното население на САЩ, както и граждански организации за защита на правата на малцинствата, се събират пред ст. "Прогресив Фийлд", за да протестират срещу "обидното изобразяване на тяхната раса".



Най-крайните противници призовават дори за смяна на името на клуба, каквито атаки има и срещу футболния Вашингтон Редскинс от НФЛ. През миналата година Върховният съд на Съединените щати отхвърли поредния иск и позволи на "червенокожите" да запазят своето наименование и лого.



Най-одумваният символ в професионалния бейзбол е пред своето окончателно заличаване. Вожд Уаху – дългогодишната емблема на Кливланд Индиънс, представляваща ухилена червенокожа физиономия с индианско перо за разкош, започва своя последен сезон в МЛБ.Това стана ясно от паралелни съобщения на комисионера на лигата Роб Манфред и собственика на клуба от Охайо Пол Долън, които обявиха, че от 2019 г. нататък зъбатият симпатяга излиза в пенсия. Или по-скоро преминава във Вечните ловни полета."Мейджър лийг бейзбол има ангажимент да изгради култура на толерантност и разнообразие в нашия спорт – обяви Манфред. – През последната година водехме диалог с Индиънс относно употребата на Вожд Уаху като символ на клуба. По време на нашите конструктивни разговори Пол Долън даде да се разбере, че много фенове имат дълбока връзка с логото и неговото място в историята на отбора. Въпреки това клубът прие моята позиция, че тази емблема вече не е приемлива в МЛБ, и съм признателен на г-н Долън за решението тя да бъде премахната от униформите от 2019 г. Това е правилната посока."Самият бос на Кливланд бе по-лаконичен: "Ние открай време сме чувствителни и от двете страни на дискусията. Осъзнаваме, че много от нашите фенове са привързани към Вожд Уаху, но разбирам и желанието на комисионер Манфред да премахнем логото. И ще го направим."Вожд Уаху е неразделна част от екипите на "индианците" от 1948 г., но през последните две десетилетия е обект на все по-яростни публични дебати. Всяка година преди началото на сезона представители на коренното население на САЩ, както и граждански организации за защита на правата на малцинствата, се събират пред ст. "Прогресив Фийлд", за да протестират срещу "обидното изобразяване на тяхната раса".Най-крайните противници призовават дори за смяна на името на клуба, каквито атаки има и срещу футболния Вашингтон Редскинс от НФЛ. През миналата година Върховният съд на Съединените щати отхвърли поредния иск и позволи на "червенокожите" да запазят своето наименование и лого.

Още по темата

0 0 0 0 1 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 365 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1