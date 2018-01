Неймар пак се обяснява за дузпите и Кавани

Most direct goal contributions this season in Europe's Top 5 Leagues:



Lionel Messi (29)

20

9



Neymar (28)

17

11



Ciro Immobile (27)

20

7



Edinson Cavani (24)

21

3



Mohamed Salah (24)

18

6



Harry Kane (22)

21

1



The race to 30. pic.twitter.com/DXpkvOlgup