MLS каза "да" на Бекъм за Маями

Щатите далеч не са непозната територия за Бекс, който бе част от Лос Анджелис Галакси между 2007 и 2012 година. Именно 42-годишният бивш английски национал привлече световното внимание върху Мейджър лигата, кгоато премина в Калифорния от състава на Реал Мадрид преди повече от десетилетие.

Welcome to Major League Soccer, @futbolmiamimls! pic.twitter.com/SPDCfBJbfc — Major League Soccer (@MLS) January 29, 2018

Маями ще бъде третият нов тим в MLS, след като още тази година в първенството ще дебютира ФК Лос Анджелис, а през 2019 или 2020 година ще бъде интегриран и отбор от Нешвил, щата Тенеси.



Самят Бекъм съобщи дългоочакваната вест на пресконференция, на която присъства и Дон Гарбър - комисар на лигата.



“Това, което искаме да дадем на феновете е простичко - винаги да ги караме да се гордеят с показаното на терена. Стадионът трябва да е място, на което да се наслаждават да прекарват време. Планираме и се надяваме да оставим сериозна следа в местната общественост и да спечелим много деца и младежи за футболната кауза”, каза бившият играч на Манчестър Юнайтед, Милан и Пари Сен Жермен.

David Beckham's @futbolmiamimls will have a state-of-the-art youth academy. pic.twitter.com/nEJIva1mAS — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 29, 2018

По принцип новите клубове трябва да платят такса от $150 милиона, за да се присъединят към американската лига, но Бекъм е доста по-облекчен в този аспект, защото е броил само $25 милиона. Причината е клауза в сделката, която го доведе в Северна Америка през 2007 година.



