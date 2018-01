Кими Райконен се състезава с дрон на леден картинг в Алпите (видео)

Кими Райконен далеч не е най-приказливият пилот, но със сигурност е един от най-талантливите. "Ледения" изостави разкоша на яхтата си край Френската Ривиера, за да присъства на "снежно събитие", организирано от Шел – един от дългогодишните партньори на Ферари.

Както и за другите известни негови сънародници Кеке Розберг и Мика Хакинен, уменията на шампиона се обясняват с факта, че Финландия прекарва около 7 месеца от годината покрита със сняг. Климатичните особености принуждават младите пилоти да развият способности, които "нормалните" състезатели не притежават. В резултат на мразовития опит Райконен постигна успехите си във Ф1, Световния рали шампионат, както и в това атрактивно предизвикателство по леден картинг, запечатано на видео.

