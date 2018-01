Тенис Григор Димитров вече е №4 в света, Федерер е само на 155 точки от върха 29 януари 2018 | 08:45 - Обновена 0 0 0 1 6

It’s been a great two weeks! Congratulations to @rogerfederer and thanks for all the support #TeamCilic! See you next year @AustralianOpen! #headtennis #filatennis #capriwatch pic.twitter.com/hxNNhzLUKX — Marin Cilic (@cilic_marin) 28 януари 2018 г.

Григор Димитров може да загуби още 250 точки от актива, след като обяви, че е възможно и да пропусне турнира Sofia Open. Миналогодишният шампион в столицата ни обяви на официална пресконференция, че има контузия в рамото, с която е изиграл 3 мача на Australian Open. Дали Гришо ще участва на турнира в София ще стане ясно съвсем скоро по думите му.

Welcome home @GrigorDimitrov and thank you for the show #GrigorDimitrov #tennis pic.twitter.com/lf50PlPHx7 — ТК "Хасково 2015" (@tchaskovo2015) 28 януари 2018 г.

На върха продължава да е Рафаел Надал с 9760 точки, но Роджър Федерер, който защити титлата си в Мелбърн, диша във врата му и вече е само на 155 точки от първото място.



Има още доста размествания в топ 10 след Откритото първенство на Австралия. Крачка назад направи Александър Зверев, който се смъкна на пета позиция с актив от 4610 точки. Същото направи и Доминик Тийм, който вече е шести с 4610 точки. На седмото място остава Давид Гофен с 3460, а Джак Сок се изкачи до 8-ата позиция с 3460 точки, с което изравни най-доброто си класиране в ранглистата. Хуан Мартин дел Потро и Пабло Кареньо Буста се изкачиха с по-едно място, съответното до 9-ото с 2815 точки и до 10-ото с 2815 точки.



От другите българи Димитър Кузманов направи скок от 20 места до №366 със 118 точки, Александър Лазов се сгромоляса със 72 позиции до №472 сас 75 точки, а Александър Лазаров е №751 (+3) с 25 точки.

