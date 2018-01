Педроса с най-добро темпо в първия тестови ден в MotoGP за 2018

Пилотът на Honda Дани Педроса оглави първия тестови ден за сезон 2018 в MotoGP на малайзийската писта "Сепанг". Испанецът записа най-добрата си обиколка от 1:59.427 минути към края на сесията, оставяйки Андреа Довициозо с Ducati на над 3 десети зад себе си.

#SepangTest - Day 1

Fantastic to see our men riding out on track again!

#MovistarYamaha | #MotoGP | @sepangcircuit | @ValeYellow46 | @maverickmack25 | @MotoGP pic.twitter.com/WM9hILz9Sf