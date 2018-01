Рено разчита клиентите да бъдат "на високо ниво"

Управляващият директор на Рено Сирил Абитбул заяви, че компанията е изправена пред мотивиращото предизвикателство да задоволи очакванията на клиентските си отбори. Френският производител ще доставя двигатели за дългогодишните си партньори от Ред Бул, както и за новите поръчители Макларън, които се разделиха след три години ходене по мъките с Хонда.

Рено има намерение да възстанови старата си слава през идващите години, но също така осъзнава факта, че обединяването на усилията с два тима, които са били световни шампиони, ще предизвика неминуемо напрежение.

"Смятам, че все пак има повече позитиви, отколкото негативи в тези отношения" заяви Абитбул. "Ясно ми е, че са взаимни очакванията всичко да бъде на високо ниво, така че ни очаква много интересен сезон."

