"Алонсо направи всичко възможно Хонда да изглежда зле"

Д-р Хелмут Марко от Ред Бул наблюдава внимателно работата на новия доставчик на двигатели за Торо Росо, тъй като е наясно, че Хонда може да задвижи и основния тим през 2019. Шефът на моторните спортове за енергийната напитка засега е доволен от това, което вижда.

Марко признава, че добрите намерения и репутацията на Хонда пострадаха сериозно по време на проваленото партньорство с Макларън. Той смята, обаче, че огромна заслуга за това има не някой друг, а Фернандо Алонсо. "Те не можеха да се развиват свободно, защото бяха ограничени. Налагаше им се да правят много компромиси заради шасито на Макларън. А Алонсо направи всичко възможно двигателят им да изглежда зле".

