Батшуай проправи пътя на Челси към 1/8-финалите на ФА Къп

Челси се класира за 1/8-финалите на ФА Къп след класически успех с 3:0 над Нюкасъл на " Стамфорд Бридж ". Миши Батшуай (31', 44') продължи с доброто си представяне в мачовете за купата, след като отбеляза два гола през първата част. Маркос Алонсо (72') сложи точка на спора след почивката.Нюкасъл няма победа като гост в мач за ФА Къп вече 13 години.Мениджърът на лондончани Антонио Конте бе направил четири промени в своя състав. Гари Кейхил Давиде Дзапакоста , Дани Дринкуотър и Миши Батшуай започнаха. Рос Баркли остана на пейката за началото, а Тибо Куртоа Сеск Фабрегас все още са контузени. Анри Сайве бяха титуляри за "свраките". Кенеди , който бе привлечен под наем от Челси през седмицата, нямаше право да играе за Нюкасъл в този двубой.Нюкасъл на пръв поглед изигра доста добро първо полувреме, в което имаше възможности дори до поведе, но домакините бяха по-ефективни и практични. В 26-ата минута Кабайеро се отличи с важна намеса, след като спаси удар отблизо на Шелви, след който топката бе насочена до близката греда.Челси поведе в 31-вата минута. Педро намери с много прецизен пас Азар по левия фланг. Белгиецът продължи към Алонсо, който пусна топката на пътя на Батшуай. За нападателя не бе сложно да открие резултата от тази ситуация, вкарвайки деветия си гол през този сезон. Минута преди почивката Батшуай удвои. Азар го изведе, след което ударът му рикошира в Ласелс и не остави шанс на Дарлоу - 2:0.В добавеното време Кабайеро направи още две много важни спасявания след удари на Шелви и Мбемба.В 56-ата минута Дарлоу спаси изстрел на Алонсо от воле, след който се получи и рикошет. Малко след това много опасна атака на Челси бе спряна заради несъществуваща атака.В 72-рата минута Маркос Алонсо направи преднината на Челси класическа, след като изпълни специалитета си - пряк свободен удар.Кабайеро; Рюдигер, Кристенсен, Кейхил; Дзапакоста, Дринкуотър, Канте (78'-Ампаду), Алонсо; Педро (81'-Хъдсън-Одой), Батшуай, Азар (73'-Баркли)Дарлоу; Манкийо (80'-Мърфи), Мбемба, Ласелс, Кларк, Аидара, Шелви, Сайве, Хейдън (83'-Атсу), Ричи, Гейл (64'-Хоселу)