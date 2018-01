Преследвачите на Мъри Стоилов нанесоха първа загуба на Лудогорец в Турция (видео+галерия)

Отборът на Лудогорец записа първа загуба по време на зимната си подготовка в Турция. Българският шампион отстъпи с 2:3 от втория в казахстанското първенство - Кайрат. "Орлите" поведоха с 2:0, но през второто полувреме Димитър Димитров направи множество промени и неговият тим допусна пълен обрат.

През първото полувреме Лудогорец игра силно и успя да създаде няколко красиви атаки. През втората част обаче отборът бе доста недисциплиниран на терена и това веднага даде своето отражение.

Собственикът на клуба Кирил Домусчиев изгледа срещата от трибуните.

На два пъти точен за "зелените" бе Вирджил Мисиджан (6,10), а за Кайрат се разписаха Исаел (14), Исланхам (70) и Сарсенов (88).

Наставникът на "орлите" Димитър Димитров бе направил три промени в сравнение със спаринга с Университатя Крайова (2:0). Лукас Саша започна двубоя вместо Александър Василев, Джоди Лукоки смени Светослав Ковачев и Върджил Мисиджан игра на мястото на Клаудио Кешерю на върха на атаката.

Първото попадение бе дело на Вирджил Мисиджан още в шестата минута. Крилото пое в близост до наказателното поле и със силен изстрел не остави шанс на стража на казахстанците Покатилов.

В десетата минута българският шампион вкара втори гол. Марселиньо изведе майсторски на скорост Джоди Лукоки, който центрира остро право на крака на Мисиждан. Холандецът засече отблизо с десния крак за 2:0.

Четири минути по-късно Кайрат успя да върне едно попадение. Исаел изненада Хорхе Броун с далечен шут и кълбото се озова в мрежата.

В 35-ата минута Лукоки излезе на голова позиция, но не успя да намери целта. Минута по-късно Исаел преодоля двама играчи на "орлите" и отправи мощен удар, който се спря в десния стълб.

През втората част Димитър Димитров направи доста промени в състава и играта се наруши. Лудогорец бе разпокъсан и логично отстъпи инициативата.

В 70-ата минута завършилият но второ място в първенството на Казахстан изравни. Исланхам реализира от дузпа, след като Козмин Моци постъпи доста глупаво, като избута в гърба състезател на противника. Днес за пореден път направи впечатление, че Моци е натежал и в повечето случаи закъснява да покрива навреме играчите на противника.

В 88-ата минута Кайрат стигна до пълен обрат. Точен за казахстанците бе Сарсенов с глава в 88-ата минута.

ЛУДОГОРЕЦ - КАЙРАТ 2:3

1:0 Мисиджан 6

2:0 Мисиджан 10



2:1 Исаел 14



2:2 Исланхам 70



2:3 Сарсенов 88



ЛУДОГОРЕЦ: Броун, Лукас Саша, Форстър, Пластун, Сисиньо, Абел Анисе, Дяков, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Мисиджан (Ренан, Моци, Горалски, Натанаел, Терзиев, Кампаняро, Шверчок, Жоао Пауло, Ковачев, Кешерю, Керчев)

КАЙРАТ: Покатилов, Куантаев, Рудоселски, Бато, Суюмбаев, Куат, Абикен, Швъйрев, Исаел, Аршавин Анене

