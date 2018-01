Тенис Роджър Федерер отново пренаписа историята с 20-ата титла 28 януари 2018 | 13:38 - Обновена 0 0 0 7 94



За него това е шеста титла от Откритото първенство на Австралия, с което се изравни с Рой Емерсън и Новак Джокович. Швейцарецът за втори път побеждава Чилич на финал от Големия шлем, след като го направи миналата година на "Уимбълдън".



Федерер записа 14-а поредна победа в Мелбърн, като за втори пореден сезон трябваше да играе пет сета на финала. През 2017 г. той се бе завърнал след шестмесечно отсъствие и стигна до титлата след титанична битка за титлата с Рафаел Надал. До двубоя с Чилич той не бе губил сет тази година и бе допуснал четири пробива, а днес допусна два.



ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ФИНАЛА



Чилич завършви великолепното си представяне в Австралия със загуба, но от утре ще се изкачи до третото място в световната ранглиста. Шампионът от US Open 2014 г. губи втори финал от Големия шлем.

Number 20!



Federer is the winner of the 2018 #AusOpen pic.twitter.com/WAXUrckSdg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 January 2018

Чилич започна сковано третия си финал от Големия шлем в кариерата. Нервите си личаха при всеки негов удар от първия гейм. Сервисът на хърватина не позволяваше да се стига до разигравания, но след негов втори сервис и печеливш удар от бекхенд ретур Федерер стигна до шанс за пробив. Чилич се спаси със системата "Хоук Ай" за кратко, но при преиграването на точката сбърка удар над главата.



Последва гейм на нула, а след 10 поредни спечели точки Роджър водеше с 40:0 при сервис на съперника. Марин стигна до една спечелена точка преди да предаде гейма. Секунди по-късно швейцарецът водеше с 4:0. На този етап Чилич бе направил 9 непредизвикани грешки, а Роджър бе в отличен ритъм и го притискаше, взимаше топката рано и не му оставяше време, за да реагира.



"He has started fast"



Federer looks well up for this one pic.twitter.com/IDJS3zdX7C — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 January 2018 Чилич успя да се запише на таблото в петия гейм, а следващият му сервис гейм бе малко по-уверен и той направи 2 аса. Първият сет обаче отдавна бе приключил и Федерер официално сложи неговия край след само 24 минути от началото на двубоя при 6:2. Той загуби само две точки на свой сервис в първата част.

Cruise. Control.#AusOpen pic.twitter.com/UBenN5mRPC — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 January 2018 В началото на втория сет хърватинът изглеждаше по-различно. Сервисът му бе по-стабилен, движеше се малко по-добре по корта и започна да атакува при ретур. След няколко отлични разигравания Чилич стигна до две възможности за пробив. Роджър обаче беше подготвен, спаси първата с ас, а втората с форхенд по правата. След четири поредни точки геймът бе спечелен от него, а резултатът изравнен за 1:1.



Шампионът от US Open 2014 се завърна към колебливата игра и грешките още в следващия гейм, когато трябваше да спасява брейк пойнт. Най-оспорваният и дълъг гейм от началото на срещата отиде в полза на Чилич, но той не даваше признаци, че може за по-дълъг период да е равностоен на съперника си.



Cilic holds a tough nine minute 23 second game to lead 2-1 in the second!#AusOpen pic.twitter.com/sgxLlPnyVW — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 January 2018

При положение, че Марин не вкарваше редовно първия си сервис, шансовете му значително намаляваха. След поредни печеливш удар директно от ретур Федерер стигна до втора възможност за пробив в сета, която също бе отразена.



Рекордьорът по титли от Големия шлем взимаше далеч по-лесно подаванията си, а в деветия гейм получи нов шанс за пробив, след като размина съперника, който опита атака към мрежата. Чилич обаче се държеше в сета, като спаси брейк пойнта с ас на втори сет, а след това спечели гейма. Това позволи на хърватина да стигне до сетбол малко по-късно, след като Федерер направи две двойни грешки в един гейм. Роджър се справи със ситуацията и изравни за 5:5.



Стигна се до тайбрек, в който швейцарецът сякаш имаше контрол, след като направи минипробив за 3:2. Тогава Чилич се разигра и показа самообладание в много важен момент. След страхотен ретур и уинър от форхенд той поведе с 6:4, а при третия си сетбол в тази част успя да изравни сетовете.

"Nailed it!"



What a shot from Marin Cilic! #AusOpen pic.twitter.com/pYouSUabo0 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 January 2018

След това развитие Чилич заигра още по-уверено и бе блестящ в началото на третата част, като дори създаваше проблеми на Роджър при негов сервис. Това приключи в шестия гейм, когато първият му сервис не функционираше и той допусна пробив. От този момент Федерер си върна контрола върху случващото се на корта и без проблеми спечели третия сет с 6:3.

Chats with Cilic #AusOpen pic.twitter.com/9uCEUwGmSc — #AusOpen (@AustralianOpen) 28 January 2018 Хърватинът започна да губи вяра, че може да спечели мача. Той допусна пробив в първия гейм на четвъртия сет, а съперникът му спокойно печелеше сервис геймовете, като вече мислеше за крайния успех. Тогава, напълно неочаквано, Роджър изигра много слаб гейм. Два мощни удара на Чилич и двойна грешка доведоха до 0:40. Швейцарецът отново не се справи със силен форхенд на Марин и пробивът бе върнат за 3:3. Това бе първият пробив, допуснат от Федерер в мача, и петият от началото на турнира.

Cilic breaks for the first time in the match!#AusOpen pic.twitter.com/nOmFVz2155 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 January 2018

Внезапно колебания се появиха в играта на световния номер 2. Той пропусна шанс за пробив в следващия гейм, а след това трябваше да се справя с два брейк пойнта на своя сервис. При третата възможност, открила се пред съперника му, Чилич бе уверен и успя да пробие и да поведе с 5:3. Хърватинът спечели подаването си и приключи сета.



Двубоят се превърна в равностойна и много оспорвана битка. Федерер го усети още от първия гейм на петия сет. Той спаси два шанса за пробив, като всяка точка се превръщаше в битка на нерви, а Роджър започна да показва много емоции. След като той издържа на този тест, Чилич се пропука. Хърватинът направи две двойни грешки и след добър ретур на съперника допусна пробив и се оказа догонващ с 0:2.

Mirka is getting really into it in Melbourne!#AusOpen pic.twitter.com/qAsbuCEp5V — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 January 2018

Най-успешният тенисист в историята се успокои и започна по-лесно да печели сервис геймовете си, а в шестия гейм стигна до нов пробив. С опита си в подобни моменти той не се поколеба, когато трябваше да приключи мача и след малко повече от 3 часа игра Федерер можеше да празнува.



