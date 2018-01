Нищо ново: Ливърпул отново рано-рано е аут от ФА Къп (видео)

What a game.



West Brom, who have won just once in the Premier League since August, go to Anfield and knock Liverpool out of the FA Cup! pic.twitter.com/90KygVpjYg — ESPN FC (@ESPNFC) 27 януари 2018 г.

4 - Liverpool have been eliminated in the fourth round of the FA Cup in all three seasons under Jurgen Klopp. Repetition. pic.twitter.com/3sRKCnncLJ — OptaJoe (@OptaJoe) 27 януари 2018 г.

Англия, ФА Къп - 4 кръг:

За трета поредна година Ливърпул отпадна в 4-ия кръг на ФА Къп. "Червените" загубиха с 2:3 от Уест Бромич на " Анфийлд " и се сбогуваха с един от шансовете си да завършат сезона с трофей. Ранен гол на Роберто Фирмино даде преднина на тима на Юрген Клоп , но по-късно бразилецът пропусна дузпа, а Уест Бромич вкара три гола още до почивката и запази традицията винаги да отстранява мърсисайдци в този турнир.Това е втори пореден разочароващ резултат за Ливърпул, след като преди няколко дни отборът отстъпи с 0:1 на аутсайдера Суонзи в Премиър лийг. Съставът на Юрген Клоп напусна ФА Къп на тази ранна фаза за трета поредна година.Уест Бромич затвърди възхода си от последните седмици и извлече максимума от изключително слабата игра на Ливърпул в дефанзивен план.Клоп не искаше да види повторение на миналогодишния провал, когато Ливърпул отпадна насред "Ааанфийлд" от Уулвърхамптън и заложи на оптимален състав. Садио Мане , Роберто Фирмино и Мохамед Салах бяха тримата в атака, Алекс Окслейд-Чембърлейн Емре Джан действаха в средата на терена, а Вирджил ван Дайк Жоел Матип оформиха централната двойка бранители пред Симон Миньоле Мениджърът на гостите Алан Пардю постави на върха на атаката Хал Робсън-Кану , който имаше подкрепата по фланговете на Джей Родригес Крис Брънт . "Дроздовете" разчитаха и на наситена средна линия, с Гарет Бари Началото бе повече от добро за Ливърпул. Мърсисайди поведоха в 5-ата минута след необяснима грешка на Джони Еванс . Опитният бранител се поколеба дали да върне топката към Бен Фостър и беше изпреварен от Салах. Фостър изби изстрела на египтянина, но кълбото попадна във Фирмино, който с много елегантен прехвърлящ удар зарадва "Анфийлд".Веднага след подновяването на играта обаче Уест Бромич изравни. Открадната топка в центъра осигури възможност за Джей Родригес да напредне, Ван Дайк и Матип не се ориентираха, а мощният удар на нападателя не даде шанс на Миньоле - 1:1.В 11-ата минута гостите за втори път наказаха безобразната игра на Ливърпул в защита. Никой не пресече центриране на Криховяк от левия фланг и Родригес необезпокояван изведе тима си напред в резултата.Отбраната на Ливърпул бе толкова неориентирана, че допусна и още един гол в 19-ата минута, когато Крейг Доусън се пребори с Фирмино в наказателното поле и вкара с глава. Реферът Крейг Поусън обаче поиска намесата на системата VAR и отмени попадението заради засада на Гарет Бари.В 23-ата минута Салах беше задържан от Ливърмор в нказателното поле, но първоначално съдията не спря играта. наложи се отново да се прибегне до помощта на VAR и домакините получиха дузпа. Фирмино обаче уцели напречната греда.Малко по-късно бразилският нападател още веднъж пропусна от чиста позиция, този път след пас на Салах. Намесата на Бен Фостър беше впечатляваща, а през второто полувреме стражът на "дроздовете" имаше още няколко такива.Технологията за видеоповторения влезе в сила и в добавеното време на първата част, когато Уест Бромич поведе с 3:1. Засада нямаше, а в опита си да изчисти топката, Жоел Матип я прати във вратата на Миньоле.Първото спасяване на белгийския врата бе малко след началото на второто полувреме, когато се справи с удар на Мат Филипс . В тези минути гостите се чувстваха много комфортно на "Аанфийлд" и дори атаките на Ливърпул изглеждаха безидйни.Клоп направи тройна смяна, като пусна на терена едновременно Джеймс Милнър Джордан Хендерсън . Финалният щурм започна четвърт час преди края с мощен удар на Милнър, избит от Фостър. Не след дълго и Дани Ингс можеше да върне интригата, но отново вратарят на "дроздовете" беше непробиваем.В 78-ата минута Салах получи топката от Фирмино и отблизо намали на 2:3. Ливърпул хвърли всичко в атака до края и дълбоко в добавеното време Ван Дайк засече с глава центриране от десния фланг, но не можа да се превърне в герой, както го стори в предишния кръг срещу Евертън Р. Фирмино (5)Дж. Родригес (7)Дж. Родригес (11)Ж. Матип (45) авт.М. Салах (78)