Краси Анев със сребро в преследването на Евро 2018 (видео + снимки)

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 януари 2018 г.

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 януари 2018 г.

Battle of the leaders who shot clean at the second prone. #RID18 pic.twitter.com/IxHPIKd8ag — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 януари 2018 г.

Място Спортист Отбор Резултат Разлика 1 АЛЕКСАНДЪР ЛОГИНОВ РУСИЯ 32:22.1 +0.0 2 КРАСИМИР АНЕВ БЪЛГАРИЯ 32:49.7 +27.6 3 Евгений Гараничев Русия 33:32.8 +1:10.7 4 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 33:37.2 +1:15.1 5 Томаш Крупчик Чехия 33:38.2 +1:16.1 6 Симон Фуркад Франция 33:39.1 +1:17.0 7 Фредрик Ессбак Норвегия 33:54.8 +1:32.7 8 Дмитрий Пидручный Украйна 34:00.8 +1:38.7 9 Лукаш Кристейн Чехия 34:04.2 +1:42.1 10 Феликс Лайтнер Австрия 34:06.0 +1:43.9

Your Top 3 of men's pursuit in #RID18

1. Alexander Loginov

2. Krasimir Anev

3. Evgeniy Garanichev



You can rewatch the entire competition from the #OECH on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/kjFunQL8Ne — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 януари 2018 г.

Join us for the flower ceremony of the men's pursuit in #RID18 at the #OECH - you can rewatch the entire competition https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/kRkzRzmHVp — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 януари 2018 г.

Красимир Анев спечели сребърен медал в преследването на 12.5 километра на Европейското първенство по биатлон в италианския зимен център Риднаун-Вал Ридана.And we start! #RID18 30-годишният Анев повали всичките 20 мишени и остана на 27.6 секунди зад победителя Александър Логинов (Русия).Our top 6 men! #RID18 Българинът завоюва 8-и медал от европейско първенство в кариерата си и втори в Италия след бронза в спринта вчера.Българинът стреля без грешка и при четирите влизания на огневия рубеж и финишира на втора позиция.Логинов защити титлата си в дисциплината. Той направи две грешки в четирите стрелби и измина трасето за 32:22.1 минути.Бронзовото отличие стана притежание на Евгени Гарайничев (Русия), който пропусна три мишени и изостана на 1:10.7 минута.Владимир Илиев не завърши състезанието, след като направи шест грешки в първите три стрелби, а Антон Синапов не стартира.По-късно днес е преследването на 10 км за жени, а утре европейското първенство завършва със смесените щафети.One more shooting to go - Krasimir Anev is chasing Alexander Loginov. Can he close down the 12 seconds or is the gap too big? #RID18