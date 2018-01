Испания Не "Златната топка" е целта пред Лео Меси 26 януари 2018 | 19:23 - Обновена 0 0 0 1 23



Barcelona have now scored 4,000 goals at Camp Nou since it opened 60 years ago



Lionel Messi has scored 7.7% of that total himself...



Including number 4,000 ‍ pic.twitter.com/1ZqZnYF8Ba — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 25, 2018

Short recap of Leo Messi's interview at an Adidas sponsorship event in Barcelona on Friday afternoon



Messi: "I have no problem rotating. The coach decides. I speak to him often and I have no problem in rotating, like my other teammates." pic.twitter.com/jPKySWqU1n — ® (@UltraAutistic) January 26, 2018

Какво си пожелаваш?

Същото като всеки сезон - да спечелим всичко възможно Най-голямата звезда на Барселона Лионел Меси е удовлетворен от успехите на тима от началото на сезона и очаква с нетърпение решаващите битки през пролетта. Снощи той помогна с гол за елиминирането на Еспаньол в турнира за Купата на краля, а днес взе участие в рекламно събитие. Ето какво коментира той:За радост нещата се развиват добре. Снощи имахме тежък тест, но успяхме да обърнем Еспаньол и сме щастливи от развитието на сезона досега. Разбира се, остава още много.В нашия случай искахме да вземем Филипе Коутиньо и Йери Мина още през лятото. Напусна ни Хавиер Масчерано , но дойде друг централен защитник и това е хубаво.Още при идването си новият треньор беше ясен какво иска от нас и ние се нагодихме към идеите му. Като цяло не беше нещо много по-различно от начина, по който играехме и преди. Станахме обаче по-стабилни в защита и имаме футболисти от висока класа, които могат да решават двубоите.Вече казах, че не индивидуалните призове са ми цел, а всички трофеи. Надявам се да завършим кампанията по най-добрия начин. На прав път сме.Аз съм спокоен. Треньорът е този, които взима решенията. Говорим, обсъждаме нещата и аз нямам проблем с ротациите в състава. Те не са проблем и за останалите играчи.Същото като всеки сезон - да спечелим всичко възможно

