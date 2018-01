Формула 1 Излъчването на Ф1 по интернет първоначално само в 5 държави 26 януари 2018 | 19:18 - Обновена 0 0 0 1 0 Ръководството на Формула 1 обеща наскоро, че ще разшири значително интернет платформата на спорта, и че ще предлага безплатно онлайн излъчване на състезанията. За най-големите фенове ще има и допълнителни екстри, които обаче ще бъдат платени. Сега става ясно, че първоначално новата услуга ще стартира в 5 държави: САЩ, Мексико, Германия, Франция и Холандия. Възможно е Испания и страните от Латинска Америка да бъдат включени на по-късен етап, като за момента не се посочват конкретни дати. Феновете в България, които жадуват за повече ексклузивно съдържание в последните години търсеха начини да гледат програмите на пакета Sky, който има локални версии във Великобритания, Германия и Италия. И трите държави разполагаха с камери и репортери на пистата, в падока и боксовете и предлагаха преки включвания, интервюта и коментари. Докато Sky F1 UK и Sky F1 IT ще продължат както и досега, преговорите между немския канал и Ф1 са се провалили. Само държавната RTL ще излъчва шампионата – от една страна, нейната програма се приема безплатно, но се излъчват реклами по време на състезанията. https://t.co/f9pPaVMKzD That is one hell of a line up — Ofitus_21 #JB17 (@Ofitus21) 25 януари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



