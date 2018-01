Феноменално разиграване между Хемик и Марица стана хит в социалните медии (видео)

Феноменалното разиграване, което украси епилога на втория гейм от мача между Хемик (Полице) и Марица (Пловдив) в Шампионската лига, бе почти незабавно пуснато от европейската волейболна конфедерация ЦЕВ и от телевизия LAOLA1.tv на видео в социалните медии и бързо стана хит сред любителите на атрактивния волейбол.

При 24:24 волейболистките на двата отбора се раздадоха докрай за точката, която щеше да им донесе геймбол. С особено блестящи прояви в защита се отличи състезателката на Марица Жана Тодорова, която за пореден път показа, че неслучайно е обявявана за най-добро либеро на две световни първенства. Разиграването продължи дълго, като едва след 16-ото преминаване на топката над мрежата, то приключи с точка за домакините от Хемик.

