Чоло си изпати заради саркастичен жест

Simeone is going through his biggest mess at @atletienglish.



It is very unlike them...



But they are out of three major competitions before the end of January.



https://t.co/kdJUPYOEkj pic.twitter.com/ZB15FZl5p0 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 25, 2018

Атлети загубиха спора с общ резултат 2:5. Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне беше наказан да не води отбора си от пейката за три мача заради изгонването си по време на реванша срещу Севиля от 1/4-финалите за Купата на Испания във вторник. Санкцията важи само за въпросната надпревара и евентуално ще бъде изтърпяна през следващия сезон, защото столичани вече отпаднаха.Чоло беше изпратен на трибуните заради бурно недоволство срещу отсъжданията на съдията. По правилник за изгонване се дава една среща наказание, а другите две в случая са заради саркастично ръкопляскане от страна на Симеоне.Атлети загубиха спора с общ резултат 2:5.

