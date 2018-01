Зимни спортове Краси Анев грабна бронз на Евро 2018! (видео + снимки) 26 януари 2018 | 13:50 - Обновена 0 0 0 5 21



30-годишният Анев повали всичките 10 мишени и остана на 24.5 секунди зад победителя Андрейс Расторгуевс (Латвия).



Българинът завоюва седми медал от европейско първенство в кариерата си и втори в спринта след бронза в Душники-Здрой 2017.



Анев излезе четвърти след последната стрелба и успя да се стигне до бронза след отлично бягане по последната обиколка.





Here are your medalists of the men's sprint at the #OECH in #RID18

Gold - @Rastorgujevs

Silver - Alexandr Loginov

Bronze - Krasimir Anev

You can rewatch the entire competition on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/le0oVTwLUa — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 26, 2018 Защитаващият титлата си Владимир Илиев остана на 31-о място, след като пропусна две мишени и завърши с пасив от 1:38.3 минута.



Антон Синапов остана 55-ти с три наказателни обиколки и на 2:81.0 минути зад победителя. Димитър Герджиков също сбърка три мишени и завърши 62-и с пасив от 2:26.1 минути, а Михаил Клечоров с две грешки в стрелбата зае 72-а позиция на 2:29.3 минути. Последен от българите е Димитър Парталов - 88-и с 10 от 10 повалени мишени и изоставане от 3:12.7 минути.

And here's our new leader Andrejs Rastorgujevs! #RID18 pic.twitter.com/UhIWtjNvD2 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 26, 2018

Европейски шампион стана Андрейс Расторгуевс (Латвия). Той направи една грешка в стрелбата и измина трасето за 24.03.0 минути.



Сребърното отличие за втора поредна година завоюва Александър Логинов (Русия) с изоставане от 5.5 секунди и също с една пропусната мишена.





Спринтът на 7.5 км за жени е по-късно днес.

The Top 6 will be receiving their flowers now - the medalists will get their hardware in the evening. #RID18 #OECH



You can rewatch the entire men's sprint on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/fS2Yc7NsXL — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 26, 2018 There aren't too many athletes left on the track - can anyone still challenge @Rastorgujevs for the gold in #RID18?



Follow the closing stages of the men's sprint on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/wwuNlpsMkp — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 26, 2018

