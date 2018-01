Пади Лоу: Кубица трябва да си заслужи място за 2019-a

Техническият директор на Уилямс Пади Лоу обясни, че през новия сезон Роберт Кубица ще трябва да докаже, че заслужава място на стартовата решетка за 2019 година. Полякът получи ролята на резервен пилот в тима, но се надява да се пребори и за състезателна позиция. Дали ще успее, зависи от него, но и от пазара на пилоти.

Кариерата на Кубица във Формула 1 беше прекъсната заради катастрофата от 2011 година, но сега Роберт се надява да продължи. Той направи няколко теста с Рено и Уилямс, на които се представи добре, но в крайна сметка състезателното място в тима от Гроув бе спечелено от младия Сергей Сироткин. Така през новия сезон Кубица ще е резервен пилот и ще помага на отбора в развитието на болида. Той ще вземе участие в предсезонните тестове и ще кара в някои от петъчните свободни тренировки в хода на сезона, надявайки се да си спечели състезателно място за догодина в Уилямс или в някой друг отбор.

На въпроса защо са предпочели неопитния Сироткин пред Кубица и какво не му е достигнало, за да получи ролята, Пади Лоу отговори: "Мисля, че Роберт в момента търси обратния път към Формула 1 след травмата на ръката, която получи от рали инцидента, и трябва да му се признае, че това изисква изключителна отдаденост, много смелост и преданост към целта. Той върви по този път и през новия сезон ще е разработващ пилот, а това е част от него. В крайна сметка не винаги става дума за това дали нещо ти липсва - конкуренцията на пазара за място във Формула 1 е сериозна. Има множество много, много талантливи пилоти - повече, отколкото са колите. Самият Роберт не би искал да получи нещо наготово. Той трябва да си заслужи мястото за 2019".

На въпроса дали Сироткин е бил по-силен от Кубица по време на тестовете в Абу Даби и по-доброто му темпо е и причината да получи позицията, Лоу отговори: "В процеса на селекция свършихме доста работа с много пилоти. Избрахме Сергей заради цялостното му представяне не само в сравнение с това на Роберт, а и на още много други. Той беше ясният фаворит".

Колкото до това дали според Кубица е наистина в състояние да замести Сироткин или Ланс Строл при нужда в хода на сезона, Лоу коментира: "Ще се справи, вярваме в него. Иначе нямаше да го вземем за резерва. Сигурни сме, че може не просто да се състезава, а и да се представи добре".

