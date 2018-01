Форс Индия и Заубер оттеглиха оплакването срещу Формула 1

Форс Индия и Заубер гласуваха доверие на новите собственици на Формула 1 като оттеглиха оплакването към Европейската комисия относно нелоялни практики в спорта. Двата частни отбора заведоха въпросното обвинение през 2015, преди Либърти Медиа да купи Ф1 от Бърни Екълстън. Според двата тима в спорт за милиарди действала регулация, която разпределя приходите несправедливо в полза на големите играчи. Визират се Ферари, Ред Бул, Мерцедес и Уилямс.

Разследването на Европейската комисия напредваше доста бавно, изглежда без сериозна дейност, а през пролетта на 2016 бе прехвърлено от един орган на друг. В крайна сметка, новите собственици предприеха действия за промяна на регулациите и по-справедливо разпределение на приходите. Очевидно Форс Индия и Заубер са останали обнадеждени от новото развитие и са решили да оттеглят своето оплакване.

The EU complaint against @F1 has officially been dropped by @ForceIndiaF1 and @SauberF1Team https://t.co/m3c4ExVDPd