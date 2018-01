Доктора продължава да изпитва болка след счупения крак

Ветеранът в мотоциклетния свят Валентино Роси разкри, че все още не е на 100% възстановен след счупването на крака си през лятото на 2017-а. Пилотът от Тавулия падна лошо с кросов мотор на 31 август, а травмата му го извади от домашния му кръг на "Мизано". Италианецът не смята, че това му повлия върху неособено успешния сезон, но пет месеца по-късно продължава да изпитва болка.

"Кракът е добре. Способен съм вече да карам сноуборд и ски, но не на 100%. Все още усещам болка и трябва отчасти да променя тренировъчния си режим, защото не мога да тичам все още. В последните две седмици започнах да тичам, но след една – две минути трябва да спра, защото усещам болка. Обикновено човек се нуждае от шест месеца, за да възвърне силата на костта и мисълта, че имам още месец и половина дотогава ме успокоява", коментира Доктора преди представянето на новия YZR-M1, с който ше се подвизава през 2018-а в MotoGP.

The big reveal!



What do you all think of @maverickmack25 & @ValeYellow46's new bikes? pic.twitter.com/ouSg1MyRpc