Англия Официално: Моуриньо подписа нов договор с Манчестър Юнайтед 25 януари 2018 | 19:16



"I feel privileged to work with such a fantastic group of boys."



Jose's pride in managing #MUFC - head this way to hear more from the boss: https://t.co/dWgkyd53e1 pic.twitter.com/ZZ7sBlw0ib — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2018

Моуриньо, който утре ще навърши 55 години, пое “червените дяволи” през лятото на 2016 година, като наследи на поста холандеца Луис ван Гаал. Моуриньо стана първият мениджър в историята на клуба, който успява да спечели трофей още в първия си сезон начело на тима. През сезон 2016/2017 Манчестър Юнайтед спечели Купата на лигата на Англия и Лига Европа.



Here to stay. #MUFC pic.twitter.com/XyA3zkHe2G — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2018

В момента Манчестър Юнайтед заема второ място в класирането на Премиър лийг, на 12 точки зад лидера







Португалецът подписа новия договор в присъствието на изпълнителния директор на клуба Ед Удуърд. "Жозе вече постигна много като мениджър на Манчестър Юнайтед и аз съм много щастлив, че той се съгласи да се обвърже с клуба поне до 2020 година. Неговият професионализъм и работоспособност са изключителни и той прегърна желанието на клуба да се налагат млади играчи от топкласа в първия тим. Той прави всичко с енергия и целенасоченост и аз съм сигурен, че ще продължим да носим резултати на феновете и клуба", коментира Удуърд.

