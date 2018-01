В новия дом на Макларън Сена би харесал всичко (видео)

McLaren официално отвориха новата си фабрика в Йоркшир, но вместо да приготвят лентичка за рязване и празнична торта, те направиха нещо по-добро. В мястото, което ще бъде тясно свързано с карбоновите компоненти на производителя, McLaren решиха да отбележат събитието с шоу на новия Mclaren Senna, в който карбонът е навсякъде, където може да бъде поставен. И понеже това не бе достатъчно за McLaren те събраха посветения на Сена автомобил с един от най-силните болиди на харизматичния бразилец - McLaren MP4/5 от сезон 1989. Със състезателния автомобил Сена спечели шест състезания, но титлата бе поверена в ръцете на съотборника му Ален Прост. Конкуренцията между двамата пък принуждава Макларън да работят два пъти по-усилено върху болида за сезон 1990.

Карбон вече се намира във всеки нов McLaren – спортните коли използват моноклетка, а супер- и хиперколите – монокейдж. Няма да ви излъжем, ако кажем, че той се намира и в ДНК-то на конструктора, който поставя карбон за първи път във Формула 1 през 1981-ва. Досега въпросните елементи бяха създавани из цяла Европа, а след като работата в новия завод започне през април, Mclaren ще увеличат експлоатацията на британски материали от 50 на 58% и ще наемат нови 200 служители. Така че именно това вероятно бе перфектното място Mclaren Senna да се разходи по чисто новия под, да впечатли гостите, а отвън да демонстрира 800-те си кс и да направи няколко "донъта", с които да "покръсти" фабриката в McLaren стил.

Британският конструктор инвестира 50 млн. паунда в новото си съоръжение, което е първото извън базата в Уокинг. То е и част от глобалния план на компанията за следващите четири години да инвестира 1 млрд. паунда в проучвания, развитие и 13 нови автомобила.

McLaren held an opening ceremony for its new Carbon Composites Technology Center in Sheffield, United Kingdom. Donuts were served a la the @McLarenAuto #Senna.https://t.co/j2iNPtuiCX pic.twitter.com/L85SB1Opk5