Формула 1 Алонсо: Нямам предпочитания за цвета на Макларън 25 януари 2018 | 12:00 - Обновена 0 0 0 1 0



Миналата година Алонсо взе участие в легендарното състезание за първи път с McLaren-Andreti Autosport Honda. Този сезон Фернандо няма да кара в САЩ, защото датите отново съвпадат с Гран При на Монако.

Fernando Alonso, we salute you. Thank you for a memorable #Indy500. pic.twitter.com/bu4yUTFG9s — McLaren Honda Andretti (@McLarenIndy) May 28, 2017

На въпроса дали вече е виждал цветовете на новата си Ф1 кола, Алонсо отговори: "Не, все още не съм. Честно казано, нямам предпочитания за цвета и ще съм доволен каквото и да изберат, но оранжевото е част от гените на Макларън. Затова си мисля, че би било хубаво да видим нещо, подобно на колата ми за Инди".



Зак Браун, изпълнителният директор на тима, заяви по-рано, че Макларън ще са най-промененият отбор на стартовата решетка през новия сезон: "Колата няма да изглежда като миналогодишната. Цялата ни марка, визията на Макларън, преминава на следващото ниво и това е много вълнуващо. Знаем как ще изглеждат останалите, но се надяваме хората да видят огромната промяна, която ще демонстрира Макларън в Австралия както на пистата, така и извън нея".



"Едно от нещата, които Макларън не е бил през последните години, е да е лидер. Затова трябва да вдигнем нивото и в Мелбърн да накараме хората да казват: Видя ли какво направиха те? Ние винаги сме били такъв отбор, но с липсата на конкурентност напоследък се сляхме с останалите. Трябва отново да се превърнем в екипа, на който всички завиждат. Смятам, че се движим в тази посока", допълни ентусиазирано Браун. Колкото до цвета, той обясни, че ще зависи най-вече от спонсорите.



Фернандо Алонсо заяви, че няма да има нищо против какъвто и цвят Макларън да изберат за болида му за 2018, но смята, че оранжевото е подходящо. Испанецът сподели, че харесва разцветката на колата, с която се състезаваше миналата година на Индианаполис 500, и смята, че папаята е много типична за отбора.Миналата година Алонсо взе участие в легендарното състезание за първи път с McLaren-Andreti Autosport Honda. Този сезон Фернандо няма да кара в САЩ, защото датите отново съвпадат с Гран При на Монако.На въпроса дали вече е виждал цветовете на новата си Ф1 кола, Алонсо отговори: "Не, все още не съм. Честно казано, нямам предпочитания за цвета и ще съм доволен каквото и да изберат, но оранжевото е част от гените на Макларън. Затова си мисля, че би било хубаво да видим нещо, подобно на колата ми за Инди".Зак Браун, изпълнителният директор на тима, заяви по-рано, че Макларън ще са най-промененият отбор на стартовата решетка през новия сезон: "Колата няма да изглежда като миналогодишната. Цялата ни марка, визията на Макларън, преминава на следващото ниво и това е много вълнуващо. Знаем как ще изглеждат останалите, но се надяваме хората да видят огромната промяна, която ще демонстрира Макларън в Австралия както на пистата, така и извън нея"."Едно от нещата, които Макларън не е бил през последните години, е да е лидер. Затова трябва да вдигнем нивото и в Мелбърн да накараме хората да казват: Видя ли какво направиха те? Ние винаги сме били такъв отбор, но с липсата на конкурентност напоследък се сляхме с останалите. Трябва отново да се превърнем в екипа, на който всички завиждат. Смятам, че се движим в тази посока", допълни ентусиазирано Браун. Колкото до цвета, той обясни, че ще зависи най-вече от спонсорите. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 308

1