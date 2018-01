Торо Росо ще представят болида си на "Мизано"

Торо Росо обявиха, че ще представят новия си болид на пистата "Мизано" в Италия, използвайки един от разрешените по правилник дни за снимки.

Датата е 21 февруари - тогава за първи път ще видим как ще изглежда STR13, задвижван от двигател на Хонда. Той ще излезе на пистата с демонстрационни гуми Пирели и ще направи няколко обиколки преди началото на официалните предсезонни тестове в Барселона, които стартират на 26 февруари.

Зад волана по време на представянето ще се редуват двамата пилоти на тима - Брендън Хартли и Пиер Гасли, които се присъединиха към отбора от Фаенца в края на миналия сезон. През ноември Франц Тост обяви, че двамата ще са официалните състезатели и през новия сезон, заемайки местата на Карлос Сайнц и Даниил Квят.

