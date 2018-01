Заубер не желаят да са "Б отбор" на Ферари

Шефът на Заубер Фред Васьор не е губил нито миг, за да разсъждава по офертата на Хонда за доставка на двигатели през 2018. Той отказал на японската компания буквално 1 час след началото на първия му работен ден. "На 17 юли в 9:00 започнах, а срещата беше в 10:00" каза Васьор. "Да смениш доставчика на двигатели си е тежка задача, а Хонда на всичкото отгоре не бяха в добра форма."

Шефът на Заубер допълни, че още по-важен бил фактът, че отборът му ползва скоростна кутия от Макларън. Те от своя страна се разделиха с Хонда и съответно са посъветвали швейцарския тим да не се обвързват с японците. "Представете си, ако днес трябваше да поискам от Макларън скоростната кутия за Хонда. Пълен кошмар" заяви Васьор.

Миналия сезон Заубер ползваха стария мотор на Ферари от 2016 и завършиха последни в шампионата за първи път в своята история. Сега, като част от сделката с Алфа Ромео, които са част от портфолиото на Фиат, също като Ферари, италианската компания е съгласна да предоставя актуалната версия на техния двигател.

