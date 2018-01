Тенис Вожняцки на финал в Мелбърн 25 януари 2018 | 06:55 - Обновена 0 0 0 0 2



Следващата й съперничка ще е победителката от двубоя между Симона Халеп и Анжелик Кербер. Поставената под номер 2 Вожняцки стигна до битката за титлата, въпреки че изглеждаше, че ще отпадне още във втория кръг. Тогава тя обърна Яна Фет от 1:5 в третия сет.



Мертенс, която е 37-а в света, приключи най-успешното си представяне на турнир от Големия шлем. Преди този турнир тя бе стигала само до третия кръг. Днес бе сложен край и на серията й от 10 поредни победи, която включваше титлата в Хобърт. 22-годишната белгийка повтори някои от постиженията на именитата си сънародничка Ким Клайстерс, която работи с нея от време на време.

Her first #AusOpen final!@CaroWozniacki beats a gutsy Elise Mertens in impressive fashion 6-3 7-6(2).



...she is now ONE win away from her first Grand Slam trophy pic.twitter.com/dvVppdk6jf — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 January 2018

Вожняцки започна уверено срещата и се възползва от първите колебания на съперничката си. Датчанката постигна пробив за 3:1 и като цяло контролираше събитията на корта. Мертенс вкара няколко мощни сервиса, но не успяваше да се справи със стабилната игра на Каролин и след 38 минути предаде първия сет.



Белгийката затрудни съперничката си повече във втория сет, но след няколко непредизвикани грешки допусна пробив за 3:2. Вожняцки вървеше уверено към победата и сервираше за мача при 5:4. Тогава бившата номер 1 в света не издържа на напрежението. Тя водеше с 30:0, но загуби четири поредни точки, като сред тях бяха две двойни грешки.



Каролин успя да спре устрема на Мертенс, като спаси два сетбола при 6:5, и се стигна до тайбрек. В него Вожняцки не остави съмнения в превъзходството си, спечели го със 7:2 и след 1 час и 37 минути игра стигна до победата.

@CaroWozniacki#AusOpen pic.twitter.com/kXOg4ZyAzd — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 January 2018

