Форс Индия вероятно ще обявят новото си име на старта на сезона

Форс Индия вероятно ще обявят промяна в името на отбора. Ако това действително се случи, събитието ще съвпадне с представянето на новия болид за 2018. Миналата година тимът обяви, че са склонни да махнат "Индия" от името, за да придобият по-глобално звучене.

Те регистрираха няколко опции в Обединеното кралство, след които Форс 1. В последствие това предложение отпадна, тъй като е твърде близо до абревиатурата на спорта Ф1.

Не е изключено отборът вече да е сключил сделката, но феновете ще трябва да почакат старта на сезона, за да научат каква е промяната.

Представител на отбора заяви, че "Промяна на името си остава възможна. Ако се случи, това ще бъде непосредствено преди премиерата на колата или първите тестове".

Force India could reveal a new name at launch https://t.co/rVmR8CIlB3 #ForceIndiaF1 #Silverstoneuk pic.twitter.com/WcNjVSrbdc