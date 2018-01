БГ Футбол Бивш играч на ЦСКА повлиял на Неймар 24 януари 2018 | 19:33 - Обновена 0 0 0 0 3



196-сантиметровият нападател игра още за Килмарнък (26 мача и 9 гола), кипърските АПОEЛ (46/8) и Омония (54/23), за да се стигне до полската му авантюра с Ягиелония. 28-годишният Шеридън се представя сравнително успешно в Полша, но освен с изявите си из наказателното поле, често разсмива феновете и в социалните мрежи, какъвто е и настоящия случай. Шеридън показа чувството си за хумор със съвсем официално писмо до спортния гигант Nike, в което преговаря за спонсорски договор, след като е “оказал влияние на



“Здравейте, Nike, Надявам се, че всичко е наред. Пиша ви относно възможността за сътрудничество между мен и вашата марка. Аз съм професионален футболист или иначе казано играч. Имам над 23 хиляди последователи в Twitter и още 11.6 хиляди в Instagram. Предстоят ми мачове и би било страхотно да нося вашите футболни обувки, разбира се срещу изложение на марката от моя страна. Преди няколко месеца постнах снимка с чифт ваши бутонки (ЗА КОИТО ПЛАТИХ) и седмица след това видях Неймар да играе със същите. Така че, явно имам някакво въздействие. Кажете ми ако има как нещо да задействаме нещата, а ако се съмнявата в себе си си спомнете... Просто го направете”, написа шеговито Шеридън и показа писмото на своите 23 хиляди последователи в Twitter, заигравайки се с мотото на Nike - Just do it.

In case @nike try and flip this into a PR move for themselves, I’ll release the email before them pic.twitter.com/KK47gQLp3A — Cillian Sheridan (@CillianSheridan) January 24, 2018

Футболистът коментира, че пуска писмото предварително, защото американците може да завъртят нещата и да го превърнат в PR ход.



През настоящия сезон Шеридън е вкарал 3 гола, а Ягиелония се намира на четвърто място в класирането на Полша, на две точки от лидера Легия (Варшава). Ирландският таран Килиън Шеридън така и не успя да остави следва в България и не убеди особено много по време на престоя си в ЦСКА между 2010 и 2012 година. Дългучът отбеляза 4 гола и направи 1 асистенция в общо 19 мача с екипа на "армейците", след което премина под наем в Сейнт Джонстън, а след като сделката му със Селтик, откъдето бе преотстъпен изтече, заигра една идея по-ефективно.

