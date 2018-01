Тенис Колежките на Шарапова пак злобеят по неин адрес 24 януари 2018 | 17:13 - Обновена 0 0 0 0 8



A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jan 19, 2018 at 12:57am PST

Тогава Шарапова каза само, че за нея най-важното е, че се е класирала вече в 4 кръг, а “не е сигура тя къде е точно”, визирайки по-ранното отпадане на Вожняцки в турнира. Като цяло обаче датчанката бе доста по-успешна през миналата кампания, черешката на тортата бе титлата от Финалите на WTA, а тя вече е на полуфинал на Australian Open.

These Polish girls are so mean. #Wozniacki #Radwanska pic.twitter.com/ppASP0olPO — V (@vanistrator) January 23, 2018

Мария Шарапова определено не е една от популярните фигури в световния тенис тур при дамите, а много от колежките й се обърнаха срещу нея миналата година, когато се завърна на корта след изтърпяване на наказание за употреба на допинг. Каролине Вожняцки бе сред най-публично изразили възмущението си от Шарапова и преференциите, с които се ползваше рускинята в началото на рестартираната й кариера - най-вече за множеството "уайлд карди", които получи. По време на US Open обаче Вожняцки се оплака, че е играла на външен корт във втори кръг, а по същото време компрометираната Шарапова е била на "Артър Аш".

