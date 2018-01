Тото Волф: И сега всички заглавия ще са "Фетел отива в Мерцедес!"

Според Тото Волф всички заглавия по медиите ще гласят: Себастиан Фетел отива в Мерцедес. Причината за това "притеснение" на шефа на германския отбор е снимката рамо до рамо на двамата, която се появи в социалните мрежи. На нея Тото и Себастиан са видимо в добро настроение по време на Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Австрия.

Освен с Волф четирикратният световен шампион си е снимал и с Бодо Убер - един от директорите на концерна Даймлер, собственик на Мерцедес-Бенц.

Sebastian Vettel with Toto Wolff, last weekend in Austria



ATP pic.twitter.com/GfCgDVuJDX