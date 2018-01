НБА Станаха известни всички участници в "Мача на звездите" 24 януари 2018 | 14:05 - Обновена 0 0 0 0 14



От Лигата трябваше да обявят в четвъртък вечерта 14-те резерви за мача, които да се присъединят към десетимата избрани титуляри, но изтичане на информация позволи предварително да стане ясно кои играчи ще вземат участие в срещата, която ще се играе на 18 февруари в Лос Анджелис.



Съотборниците в Голдън Стейт Клей Томпсън и Дреймонд Грийн, гардът на Оклахома Сити Ръсел Уестбрук, Карл-Антъни Таунс и Джими Бътлър от Минесота, Деймиън Лилард от Портланд и ЛаМаркъс Олдридж са седемте резерви от Западната конференция, които ще се присъединят към Стеф Къри и Кевин Дюрант (Голдън Стейт), Джеймс Хардън (Хюстън) и Антъни Дейвис и ДеМаркъс Казънс (Ню Орлиънс) като представители на Западната конференция.

Your western conference all star reserves. Where’s Paul George? pic.twitter.com/xi97iZKHbU — NBA & NFL News (@SportsNews200) January 24, 2018

На Изток избор за "Мача на звездите" заслужиха Джон Уол и Брадли Бийл (Вашингтон), Кристапс Порзингис (Ню Йорк), Кайл Лаури (Торонто), Кевин Лав (Кливланд), Ал Хорфорд (Бостън) и Виктор Оладипо (Индиана), като те се присъединяват към вече известните участници в мача ЛеБрон Джеймс (Кливланд), Янис Адетокумбо (Милуоки), Кайри Ървинг (Бостън), Джоел Ембийд (Филаделфия) и ДеМар ДеРоузън (Торонто).

Your eastern conference all star reserves. pic.twitter.com/Z95kHV7SAz — NBA & NFL News (@SportsNews200) January 24, 2018

За Порзингис, Бийл, Оладипо и Таунс това ще бъде първи "Мач на звездите", а големите имена, които ще пропуснат шоуто в Лос Анджелис, са Крис Пол от Хюстън, Пол Джордж и Кармело Антъни от Оклахома, Бен Симънс от Филаделфия, Девин Букър от Финикс, както и Лу Уилямс от Лос Анджелис Клипърс.



