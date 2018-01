Тенис Още една крачка към историята 24 януари 2018 | 12:50 - Обновена 0 0 0 4 24



Федерер няма загубен сет от началото на турнира, а днес записа 12-та поредна победа в Мелбърн, след като в началото на миналата година спечели титлата, въпреки че се бе завърнал на корта след шестмесечно отсъствие. Тогава Бердих отново се оказа на пътя на Роджър и отново загуби в три сета. Днес чехът допусна девета поредна загуба от швейцареца.

That backhand #AusOpen pic.twitter.com/OwNZgU76vj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 January 2018 Бердих започна мача уверено. Отличната му игра от началото на турнира се пренесе и в началото на този двубой. Той бе блестящ и поведе с 5:3 в първия сет. Тогава напрежението се пренесе в ракетата му, когато трябваше да сервира за сета. Стигна се до възможности за пробив и точка, която промени играта на съперника му.



При една топка Федерер поиска оспорване на съдийското решение, но системата "Хоук Ай" блокира и не показа дали топката е била добра. Това ядоса Роджър - нещо, което се случва изключително рядко. Той започна да играе много по-агресивно и върна пробива, а след това изравни за 5:5. В последвалия тайбрек миналогодишният шампион бе безмилостен и го спечели със 7:1. В него той вече се усмихваше, след като след сервис на съперника той не успя да върне топката, а Томаш започна да проклина небесата, тъй като топката бе докоснала мрежата.



Първата част продължи един час, а след него всички очакваха Федерер да има по-голям контрол върху срещата и точно това се случи. Бердих пропусна шанс за пробив в третия гейм, а Роджър стигна до решителен пробив за 5:3. Носителят на 19 титли от Големия шлем проби още в третия гейм на третата част, но изненадващо допусна веднага изравняване. Радостта на чеха бе доста кратка, тъй като в следващия гейм се стигна до нов пробив и това беше краят на съпротивата му. С лекота Федерер взе следващите си подавания и стигна до победата.

peRFection



Our defending champion @rogerfederer hits 61 winners to advance to his 14th #AusOpen semifinal, knocking out 19th seed Tomas #Berdych for the 3rd straight year 7-6(1) 6-3 6-4. pic.twitter.com/hZprdid2Op — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 January 2018 Швейцарецът има 92 победи и 13 загуби в Мелбърн, а сега ще се подготвя за рекорден 43-и полуфинал на турнир от Големия шлем.



